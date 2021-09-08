DAÜ Cup’ta heyecanlı maçlar oynanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;
BÜYÜK KADINLAR YARI FİNAL
ECEM AÇIKEL - FATMA KAYOL 6-2 4-6 6-2
AZRA YALKIÇ - NADİR ÇINARLILI 6-4 6-3
BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
RASİM ÜLKER - ERİN SCHROTTER 6-0 6-0
ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ 7-5 6-1
SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN
HÜSEYİN KARASU - BÖRTE BARLASOĞLU (W.O)
JEAN SCHROTTER-ÇAĞAKAN KANSU 6-3 6-4
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER
MEHMET ÇAĞANSEL -DOĞUŞ DEDE 6-2 4-6 10-7
AYDIN KAYOL - URAZ ŞENTÜRK 7-6 7-5
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER
URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL - ESER ÖZDINAK / NERGİS ŞAHAN6-4 6-3
TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER
ERHAN DEMİRCİLER/TANCAN KEMALLER - VELİ KILIÇ/HİKMET KASAP 6-2 6-1
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