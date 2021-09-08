DAÜ Cup’ta heyecanlı maçlar oynanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;

BÜYÜK KADINLAR YARI FİNAL

ECEM AÇIKEL - FATMA KAYOL 6-2 4-6 6-2

AZRA YALKIÇ - NADİR ÇINARLILI 6-4 6-3

BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

RASİM ÜLKER - ERİN SCHROTTER 6-0 6-0

ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ 7-5 6-1

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

HÜSEYİN KARASU - BÖRTE BARLASOĞLU (W.O)

JEAN SCHROTTER-ÇAĞAKAN KANSU 6-3 6-4

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

MEHMET ÇAĞANSEL -DOĞUŞ DEDE 6-2 4-6 10-7

AYDIN KAYOL - URAZ ŞENTÜRK 7-6 7-5

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL - ESER ÖZDINAK / NERGİS ŞAHAN6-4 6-3

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER/TANCAN KEMALLER - VELİ KILIÇ/HİKMET KASAP 6-2 6-1



