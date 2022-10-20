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DAÜ Cup Tenis Turnuvası başlıyor

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DAÜ Cup Tenis Turnuvası başlıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Cup Tenis Turnuvası, 24 Ekim – 9 Kasım 2022 tarihleri arasında, DAÜ Tenis Kortları’nda gerçekleştirilecek. 
+ 18 yaş kadınlar ve erkekler, + 35 yaş kadınlar ve erkekler ile çift kadınlar, çift erkekler ve karışık kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvaya lisanssız olan tüm sporcular ücretsiz olarak başvurabilecek. DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada başvuruların 22 Ekim 2022 Cumartesi gününe kadar yapılması gerektiği bildirildi. Söz konusu turnuvaya katılmak isteyenler DAÜ Tenis Takımı Antrenörü Aydın Kayol’a 0548 860 94 72 numaralı telefondan ulaşarak kayıtlarını yaptırabilirler.
 
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