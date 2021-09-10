DAÜ Cup şampiyonları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çokç ekişmeli, heyecanlı ve zevkli final maçları ile sona erdi.

Final karşılaşmalarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kategorilerde oynanan final maçları ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

BÜYÜK KADINLAR - FİNAL

ECEM AÇIKEL- AZRA YALKIÇ 6/4 5/7 6/3

BÜYÜK ERKEKLER – FİNAL

MUSTAFA ZORBA - RASİM ÜLKER 6/3 6/0

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KADINLAR FİNAL

ÖZDE DAĞLI - DEREN KALFAOĞLU 1/6 7/5 10/7

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – ERKEKLER FİNAL

AYDIN KAYOL - MEHMET ÇAĞANSEL 6/4 6/4

KKTF DAÜ CUP SIRALAMALARI:

BÜYÜK KADINLAR

1. ECEM AÇIKEL

2. AZRA YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER

1. MUSTAFA ZORBA

2. RASİM ÜLKER

BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER

1. MUSTAFA ZORBA / RASİM ÜLKER

2. BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU

SENYÖRLER KATEGORİSİ

1. EKİN ÖLMEZ

2. JEAN SCHROTTER

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - KADINLAR

1.DEREN KALFAOĞLU

2.ÖZDE DAĞLI

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ - ERKEKLER

1.AYDIN KAYOL

2.MEHMET ÇAĞANSEL

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ – ÇİFT ERKEKLER

1.ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER

2. AYDIN KAYOL / AVNİ ERSUNER

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİSİ –KARIŞIK ÇİFTLER

1. AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI

2. URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL

