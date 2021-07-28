Chicken Planet Turda heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 Grup maçları oynanıyor.

KKTF Chicken Planet (16 yaş altı) Tenis Performans Tur-2, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen grup maçları ile devam ediyor. KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2’de oynanan kız ve erkeklerde grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR - Round Rubin:

AYŞEN ŞAH - EKİN KARASU 2/6 4/6

HURİYE ŞIK - ÖZGÜL ŞAH 0/6 1/6

TANSEL ŞIK - SEVİLAY BARUTCU 6/0 6/1

ZEHRA ÇİSE TUĞCU - NADİR ÇINARLILI W.O.

SELİN ÖNAL - SEVİM AKBAŞ 3/6 6/7

MELİS MEVLİT – ELÇİN ÖZBİLEN W.O.

ERKEKLER - Round Rubin:

İBRAHİM CAN ARABACI - TOPRAK ALTUNTAŞ 6/0 6/1

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERSEL KALFAOĞLU 1/6 4/6

ENVER ADA GENÇEL – ARAS ÇELİK 4/6 6/4 6/10

CEMAL KONUKLU - TOPRAK BERKOL 3/6 1/6

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 0/6 3/6

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/4 6/1

