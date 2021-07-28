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Chicken Planet Turda heyecan sürüyor

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Chicken Planet Turda heyecan sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 Grup maçları oynanıyor.
KKTF Chicken Planet (16 yaş altı) Tenis Performans Tur-2, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen grup maçları ile devam ediyor. KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2’de oynanan kız ve erkeklerde grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR - Round Rubin:
AYŞEN ŞAH - EKİN KARASU  2/6 4/6
HURİYE ŞIK - ÖZGÜL ŞAH   0/6 1/6
TANSEL ŞIK - SEVİLAY BARUTCU   6/0 6/1
ZEHRA ÇİSE TUĞCU - NADİR ÇINARLILI   W.O.
SELİN ÖNAL - SEVİM AKBAŞ   3/6 6/7
MELİS MEVLİT – ELÇİN ÖZBİLEN   W.O.
ERKEKLER - Round Rubin:
İBRAHİM CAN ARABACI - TOPRAK ALTUNTAŞ    6/0 6/1
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERSEL KALFAOĞLU   1/6 4/6
ENVER ADA GENÇEL – ARAS ÇELİK   4/6 6/4 6/10
CEMAL KONUKLU - TOPRAK BERKOL   3/6 1/6
ERİN SCHROTTER BOZKAYA - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI   0/6 3/6
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE         6/4 6/1
 
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