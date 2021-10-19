Cambaz, İstanbul’dan 3 kupayla döndü

Hurey Cambaz, 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasında3 kupa kazandı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

İstanbul’da yapılan 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasında

Hurey Cambaz3 kupa kazanırken, Zekai Soyadlı çift karmalarda ikinci,Fadıl Olguner ise çift erkeklerde üçüncü oldu.

Geçtiğimiz hafta sonunda Kadıköy (İstanbul)’da gerçekleştirilen 21. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa tenisi Turnuvası’nda ferdilerde 40 – 49 yaş kategorisinde Küçük Kaymaklı'nın başarılı masa tenisçisi Hurey Cambaz Ahmetoğlu finalde Alman Tatiana’yı 3-0 yenerek, şampiyon oldu.Ahmetoğlu,çift bayanlarda İlknur Tüzüntürk ile birlikte yine şampiyon olurken,çift karmalarda ise Zekai Soyadlı ile ikinci oldular.Fadıl Olguner ise Bursa'dan Dr.Fehmi Yavuzer ile beraber 65 – 69 yaşta üçüncü oldu.



