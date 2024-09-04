banner913
banner932
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
19 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
40 0
 
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
29 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
24 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
28 0
Büyük acı
Büyük acı
103 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
65 0
banner1032

Çağ Refikoğlu’ndan Gürcistan’da Uluslararası başarı

banner1020

Refikoğlu, Gürcistan’da gerçekleştirilen Uluslararası Ten-Pro Junior Turda U-10 kategorisinde yarı final oynadı

banner1045
Çağ Refikoğlu’ndan Gürcistan’da Uluslararası başarı
banner971
Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Çağ Refikoğlu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ten-Pro Junior Turda U-10 kategorisinde yarı final oynama başarısı gösterdi.
Gönyeli Tenis Kulübü, 25 ülkeden 170 sporcunun katıldığı dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Ten-Pro Junior Tur 10 yaş kategorisinde göstermiş olduğu büyük başarılardan dolayı sporcusunu, ailesini ve antrenörünü tebrik etti.
Ayrıca oyuncunun turnuvaya katılmasına destek olan, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Ballı Market ve Yusuf Öksüzoğlu yapı markete de katkılarından dolayı teşekkür etti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.