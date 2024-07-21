Çağ Refikoğlu Türkiyede 1 numara

Taç Spor Tenis Akademisinde düzenlenen 10 Yaş Yaz Kupası Türkiye serisinde Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Çağ Refikoğlu şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İstanbul Galatasaray Spor Kulübü Tesislerinde bulunun Taç Spor Tenis Akademisinde düzenlenen 10 Yaş Yaz Kupası Türkiye serisinde Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Çağ Refikoğlu tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Aynı Turnuvada Çiftler Kategorisinde de partneriyle birlikte yarı final oynama başarısı gösteren Çağ Refikoğlu Türkiye’de tüm dikkatleri üzerinde çekti.

Gönyeli Tenis Kulübü yaptığı açıklamada:

“Bizlere bu büyük gururu yaşatan oyuncumuz Çağ Refikoğlunu, Antrenörü Gönyeli Tenis Kulübü Baş Antrenörü Nesim Uluğ ve Ekibini, Oyuncunun Gelişimi İçin Büyük Emekler Harcayan Ailesini Tebrik Eder Başarılarının Devamını Dileriz” dedi.

