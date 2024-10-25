Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına bu hafta yine devam edecek.
Federasyon, kendi spor salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılacak olan turnuva bugün sabah saat 10.00'da başlayacak.
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