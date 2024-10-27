banner913
banner932
Girne Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
Girne Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
4 0
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
39 0
 
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
62 0
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
22 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
34 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
27 0
banner1032

Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı

banner1020

banner1045
Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapıldı
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına bu hafta yine devam etti. Federasyon, kendi spor salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda yapılacak olan turnuva Cumartesi sabah saat 10.00'da başladı ve çekişmeli geçen maçların ardından dereceye giren sporcular belli oldu.
Kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği'nden Elif Töre, erkeklerde ise yine Arucad Anka Spor Derneği'nden Cemal Kara şampiyonluğa ulaştı. Dereceye giren sporcular şu şekilde;
Kadınlar
 1.Elif Töre (Arucad Anka Spor Derneği) 2.Özüm Özel (GAÜ) 3.Değer Baysal (Arucad Anka Spor Derneği) 4.Ecem Önder (Arcuad Anka Spor Derneği)
Erkekler
1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği) 2.Ercem Ruhluel (Arcuad Anka Spor Derneği) 3.Ali İleri (LAÜ) 3.Sertaç Savim (Arcuad Anka Spor Derneği)
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.