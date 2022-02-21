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Büyük kadınlarda şampiyon Küçük Kaymaklı

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Masa Tenisi Büyük Kadınlar Şampiyonası’nda oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen müsabakalarda finalde ARUCAD ile mücadele eden ve rakibini mağlup eden K.Kaymaklı şampiyonluğa ulaştı

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Büyük kadınlarda şampiyon Küçük Kaymaklı
Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyük kadınlar Şampiyonası Cumartesi günü oynandı.
Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda Küçük Kaymaklı şampiyonluğu göğüsledi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen müsabakalarda finalde ARUCAD ile mücadele eden ve rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Küçük Kaymaklı’nın ardından ARUCAD ikinci Gençlik Gücü ise üçüncü oldu.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyaları Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları ve diğer yetkililer tarafından verildi.
 
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