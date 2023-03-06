Büyük Erkekler Ligi’nde heyecan sürüyor

11'inci ve 12'inci ayak maçlarının yapıldığı günde Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi tüm maçlarını kazandı



Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da federasyon spor salonunda başladı ve akşamüzeri sona erdi.

Oldukça zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar sonunda sporseverler güzel maçlar izledi. 11'inci ve 12'inci ayak maçlarının yapıldığı günde Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi tüm maçlarını kazandı. Sonuçlar şu şekilde;



11. AYAK

Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor Birliği

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-3 Bekiroğulları MTAYD

Sütlüce 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi



Lefke Avrupa Üniversitesi 4-1 Bekiroğulları MTAYD

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Küçük Kaymaklı

Akdeniz Spor Birliği 0-4 Girne Amerikan Üniversitesi



Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Mart Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi müsabakalarına devam etti.Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da federasyon spor salonunda başladı ve akşamüzeri sona erdi.Oldukça zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar sonunda sporseverler güzel maçlar izledi. 11'inci ve 12'inci ayak maçlarının yapıldığı günde Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi tüm maçlarını kazandı. Sonuçlar şu şekilde;11. AYAKLefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor BirliğiARUCAD Anka Spor Derneği 4-3 Bekiroğulları MTAYDSütlüce 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi 12. AYAKLefke Avrupa Üniversitesi 4-1 Bekiroğulları MTAYDARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Küçük KaymaklıAkdeniz Spor Birliği 0-4 Girne Amerikan Üniversitesi