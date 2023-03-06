Büyük Erkekler Ligi’nde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Mart Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi müsabakalarına devam etti.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da federasyon spor salonunda başladı ve akşamüzeri sona erdi.
Oldukça zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmalar sonunda sporseverler güzel maçlar izledi. 11'inci ve 12'inci ayak maçlarının yapıldığı günde Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi tüm maçlarını kazandı. Sonuçlar şu şekilde;
11. AYAK
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor Birliği
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-3 Bekiroğulları MTAYD
Sütlüce 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi
12. AYAK
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-1 Bekiroğulları MTAYD
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Küçük Kaymaklı
Akdeniz Spor Birliği 0-4 Girne Amerikan Üniversitesi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.