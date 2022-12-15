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Büyük Erkekler Ligi’nde 2’nci hafta heyecanı yaşanacak

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Büyük Erkekler Ligi’nde 2’nci hafta heyecanı yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Ligi’nde 2.hafta müsabakaları 17 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz hafta Büyük Erkekler Ligi’ni başlatan Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, lige 17 Aralık Cumartesi günü ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Lig’de mücadele eden 7 takım, ikinci haftada 4 ve 5’inci ayak karşılaşmalarını oynayacak.
Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele ediyor.
 
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