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Borna Coric tarihe geçti

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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Hırvat Borna Coric kazandı. Dünya 152 numarası Coric, bir Masters turnuvasında en düşük sıradan şampiyonluğa ulaşan tenisçi oldu

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Borna Coric tarihe geçti
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Tsitsipas ile klasmanın 152. basamağındaki Coric karşılaştı.
Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie gibi önemli isimleri eleyen Coric, final maçından da 7-6 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.
25 yaşındaki Coric, bir Masters turnuvasını en düşük sıradan kazanan tenisçi oldu. Rekoru, dünya 143'üncüsüyken 1996 Hamburg Turnuvası'nda şampiyon olan İspanyol Roberto Carretero elinde tutuyordu.
Hırvat raket, 2018'den bu yana ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.
 
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