Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü(GBTK) tarafından düzenlenen Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor.

Tek Erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK ERKEKLER - 1.Round

Enver Alibaba - Umut Demir 3/6 4/6

Murat Şahin - Ziya Tüzel 7/5 7/5

Tolga Gökkuşu - İzzet Alsakal 5/7 2/6

Alekseı Polıakov - Can Alp Kırcan 1/6 0/6

Orçun Kasap - Vladyslav Kim 6/1 6/0

Özgür Türcan - Ali Tüzünkan 6/3 6/4

Arif İnce - Denys Yesypenko 3/6 5/7

Dimitri Cebotari - Vitali Andreyeu 6/0 6/1

Mehmet Aktunalar - Denys Zaıka 0/6 3/6

Kasra Mohamadzadeh - Erdem Akbaşoğlu 6/4 4/6 10/6

