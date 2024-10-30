banner913
banner932
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
46 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
22 0
 
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
26 0
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
116 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
25 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
28 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
24 0
banner1059

Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

banner1020

banner1045
Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar
banner971
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü(GBTK) tarafından düzenlenen Biled Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile GBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Tek Erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;   
TEK ERKEKLER - 1.Round
Enver Alibaba - Umut Demir                    3/6 4/6
Murat Şahin - Ziya Tüzel                                    7/5 7/5
Tolga Gökkuşu - İzzet Alsakal                           5/7 2/6
Alekseı Polıakov - Can Alp Kırcan           1/6 0/6
Orçun Kasap - Vladyslav Kim                           6/1 6/0
Özgür Türcan - Ali Tüzünkan                   6/3 6/4
Arif İnce - Denys Yesypenko                    3/6 5/7
Dimitri Cebotari - Vitali Andreyeu           6/0 6/1
Mehmet Aktunalar - Denys Zaıka             0/6 3/6
Kasra Mohamadzadeh - Erdem Akbaşoğlu        6/4 4/6 10/6
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.