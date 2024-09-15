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BEM CUP 2024 Tenis Şampiyonası’nda şampiyonlar belirleniyor

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BEM CUP 2024 Tenis Şampiyonası’nda şampiyonlar belirleniyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen BEM CUP 2024 Tenis Şampiyonası’nda adım adım sona doğru ilerleniyor.
Cumartesi günü oynanan maçlar sonucunda  12 yaş Erkekler Consolation final maçında Deniz Varoğlu rakibini 2- 0 yenerek şampiyon olurken, 14 Yaş Kızlar Finalinde ise Girne Umut Yerebakan rakibini 2 – 0 mağlup ederek şampiyon oldu.
14.09.2024 MAÇ SONUÇLARI
14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER FİNAL
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - BARAN BAŞARAN  /   ÖMER ANIL - ERDAL ARABACIOĞLU 
14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL
VERA GAZİ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 0-6 0-6
12 YAŞ ERKEKLER CONSOLATİON FİNAL
OSMAN AREN BAŞARAN - DENİZ VAROĞLU 0-6 2-6
14 YAŞ KIZLAR CONSOLATİN ÇEYREKFİNAL
HATİCE KIRÇAY - NEHİR GÜRSES 1-6 3-6
14 YAŞ ERKEKLER CONSOLATİON YARI FİNAL
DENİZ VAROĞLU  - RECEP YALOVALI 2-6 4-6
13+ ERKEKLER CONSOLATİON YARIFİNAL
ABDALLAH OĞUZ EL ERİAN - DORUK TÜZEL 6-3 6-2
 
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