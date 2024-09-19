BEM CUP 2024 tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen BEM CUP 2024 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

14 YAŞ TEK KIZLAR - Final

Girne Umut Yerebakan - Enra Çakartaş 6/3 7/6

14 YAŞ TEK KIZLAR – Consolation Final

Beren Pilli - Vera Gazi 2/6 0/6

14 YAŞ TEK ERKEKLER - Final

Baran Başaran - Deniz Hüseyin Önen 3/6 5/7

13+ TEK KADINLAR - Final

Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/0 6/2

13+ TEK ERKEKLER - Final

Konstantın Kan - Akay Ali Sağkanat 6/4 7/5



BEM CUP 2024 KATEGORİ SIRALAMALARI

9 Yaş Erkekler 1.Si Hasan Aren Çakartaş

9 Yaş Erkekler 2.Si Aybars Öncü



9 Yaş Kızlar 1. Grup 1.Si Erin Tüzünkan

9 Yaş Kızlar 1. Grup 2.Si Mevsim Metbulut

9 Yaş Kızlar 2.Grup 1.Si Selin Ünlüer

9 Yaş Kızlar 2.Grup 2.Si Melin Amber



10 Yaş Erkekler 1.Si Aren Yumurtacıoğlu

10 Yaş Erkekler 2.Si Pars Ozan



10 Yaş Kızlar 1.Si Mania Bagheri

10 Yaş Kızlar 2.Si Yağmur Akı



12 Yaş Erkekler 1.Si Baran Başaran

12 Yaş Erkekler 2.Si Erdal Arabacıoğlu

12 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Deniz Varoğlu

12 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Osman Aren Başaran



12 Yaş Kızlar 1.Si Beren Başaran

12 Yaş Kızlar 2.Si Beren Pilli

12 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Hatice Kırçay

12 Yaş Kızlar Consolation 2.Si İncilay Eren



14 Yaş Erkekler 1.Si Deniz Hüseyin Önen

14 Yaş Erkekler 2.Si Baran Başaran

14 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Recep Yalovalı

14 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Erdal Arabacıoğlu



14 Yaş Kızlar 1.Si Girne Umut Yerebakan

14 Yaş Kızlar 2.Si Enra Çakartaş

14 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Vera Gazi

14 Yaş Kızlar Consolation 2.Si Beren Pilli



14 Yaş Çift Erkekler 1.Si Deniz Hüseyin Önen / Baran Başaran

14 Yaş Çift Erkekler 2.Si Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu



16 Yaş Erkekler 1.Si Akay Ali Sağkanat

16 Yaş Erkekler 2.Si Kaya Halkseven

16 Yaş Erkekler Consolation 1.Si Recep Yalovalı

16 Yaş Erkekler Consolation 2.Si Çınar Elmalı



16 Yaş Kızlar 1.Si Almira Akşahin

16 Yaş Kızlar 2.Si Sahil Ece Yerebakan

16 Yaş Kızlar Consolation 1.Si Yezda Öksüzoğulları

16 Yaş Kızlar Consolation 2.Si Nehir Gürses



16 Yaş Karışık Çiftler 1.Si Yezda Öksüzoğulları / Akay Ali Sağkanat

16 Yaş Karışık Çiftler 2.Si Enra Çakartaş / Çınar Elmalı



13+ Erkekler 1.Si Konstantın Kan

13+ Erkekler 2.Si Akay Ali Sağkanat

13+ Erkekler Consolation 1.Si Oğuz El Erian

13+ Erkekler Consolation 2.Si Levent Ökeren



13+ Kadınlar 1.Si Sahil Ece Yerebakan

13+ Kadınlar 2.Si Yezda Öksüzoğulları

13+ Kadınlar Consolation 1.Si Girne Umut Yerebakan

13+ Kadınlar Consolation 2.Si Emine Karagözlü

