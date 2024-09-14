BEM CUP 2024 de raketlerin mücadelesi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor.
Tek ve çiftler kategorilerinde oynanan günün maçları vealınan sonuçlar şu şekilde;
10YAŞ ERKEKLER –Çeyrek Final
Çınar Tüzünkan - Kerem Behlül 4/2
Efe Abdu - ArenYumurtacıoğlu 0/4
10 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Pars Ozan - Çınar Tüzünkan 4/1 4/1
ArenYumurtacıoğlu - Hasan ArenÇakartaş 4/1 5/3
14 YAŞ TEK KIZLAR –ConsolationÇeyrek Final
Özüm Fahrioğlu - Hatice Kırçay 0/6 0/6
Nehir Gürses - Gülay Meyra Avcı 6/2 6/1
14 YAŞ TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Deniz Hüseyin Önen - Alen Göktaş 6/0 6/0
Recep Yalovalı - Arel Şahin 6/0 6/1
Deniz Varoğlu - Baran Başaran 2/6 6/7
Baran Adalıer - Erdal Arabacıoğlu 1/6 1/6
14 YAŞ ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu / Deniz Varoğlu - Kuzey Pilli / Yalın Yurtsever 1/6 5/7
Osman Aren Başaran / JaydenDenız Sezginer - Ömer Anıl / Erdal Arabacıoğlu 3/6 0/6
13+ TEK KADINLAR- ConsolationYarı Final
Özüm Fahrioğlu - Emine Karagözlü 0/6 0/6
13+ TEK ERKEKLER- Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Abdallah Oğuz El Erian 6/1 6/0
Orçun Kasap - Konstantın Kan 2/6 1/6
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