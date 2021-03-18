Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay

Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonuyönetim kurulu,Olağan Genel Kurul gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Olağan Genel Kurul ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Pazartesi, federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurula, faaliyet raporu ve mali raporun okunmasıyla devam edildi. Tüm başlıklar oy birliğiyle kabul edilirken, genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.”

