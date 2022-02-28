Bekiroğluları güven tazeledi

Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına tek aday olan Mustafa Bekiroğluları oybirliği ile yeniden başkan seçildi

Masa Tenisi Federasyonu olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Bekiroğluları yeniden başkanlığa getirildi.

Masa Tenisi Federasyonu olağan Genel Kurulu Cuma günü gerçekleştirildi.

Masa Tenisi Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula 10 kulübün 9’u katılarak oy kullandı.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunarak oy birliği ile onaylanmasının ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Başkanlık için tek adaylık başvurusu yapan Mustafa Bekiroğluları üye kulüplerin onayını alarak oybirliği ile yeniden başkanlığa getirildi.

Mustafa Bekiroğluları genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada önlerinde yapacak çok iş olduğunu belirterek seçim yasaklarının da bitmesi ve yeni hükümetin kurulması ile birlikte Federasyonun en büyük projesi olan otel ve yeni federasyon tesislerinin inşaatına başlamak için kısa sürede imzaların atılacağını kaydetti.

Bekiroğluları ülkede masa tenisi sporunun yagın hale gelmesi için de birtakım projeleri olduğunu ve bunu da peyder pey hayata geçireceklerini kaydetti.

