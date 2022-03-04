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Bekir’den Polonya’da büyük başarı

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Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü tenisçisi Bekir Esendağlı, 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Polonya Poznan şehrinde düzenlenen Sobota Cup 12 yaş Tennis Europe turnuvasına katılarak turnuvada yarı final oynama başarısı gösterdi

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Bekir’den Polonya’da büyük başarı
Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü'nun başarılı tenisçisi Bekir Devran Esendağlı, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve TC Lefkoşa Büyük Elçiliği katkılarıyla 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Polonya Poznan şehrinde düzenlenen Sobota Cup 12 yaş Tennis Europe turnuvasına katılarak turnuvada yarı final oynama başarısı gösterdi.
Yarı final maçının ilk setinde 3-2 öne gecen Bekir, sakatlanarak ilk seti 6-3 kaybetti ve maçtan çekilmek zorunda kaldı. Turnuva direktörü tarafından, turnuvada 3.luk kupasına layık görüldü.
Turnuvada yarı finale çıkma başarısı gösteren Bekir Devran Esendağlı turnuvada çeyrek finale kalan tek 11 yaş oyuncu oldu.
Turnuvaya antrenörüGazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker ile giden Bekir bu yıl katıldığı ilk Tennis Europe turnuvasında 3.'lük kazanmış oldu.
 
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