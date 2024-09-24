Bekir Devran Esendağlı Tennis Europe’de final oynadı

Güney Kıbrıs’ta Herodotou Tennis Akademisinde düzenlenen Tennis Europe U14 turnuvasında Bekir Devran Esendağlı, çiftler kategorisinde partneri Vasilis Vrahimis ile final oynadı.
Turnuvada hem tekler hemde çiftler kategorisinde mücadele eden sporcumuz Bekir Devran Esendağlı, tekler kategorisinde çeyrek final oynadı. Çiftler kategorisinde Bekir ve Vasilis çifti rakiplerine 6-1/7-6 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
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