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Bekir Devran Esendağlı, Güney'de şampiyonluklara ambargo koydu

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Bekir Devran Esendağlı, Güney'de şampiyonluklara ambargo koydu

10 yaşındaki Bekir Devran Esendağlı, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen 2 farklı 12 yaş turnuvasında şampiyonluk elde etti.

Bekir Devran Esendağlı Limasol’da düzenlenen N-Team Avantage Junior G3 2021 turnuvasında 12 Yaş erkekler kategorisinde set vermeden tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Bu turnuvanın hemen ardından yine Limasol’da Limasol Sporting Club’ta düzenlenen G1 turnuvasında 12 yaş erkekler kategorisinde yine hiç set vermeden ve finalde de Güney Kıbrıs’ın 1 numaralı 12 yaş milli tenisçisini 6/1 – 6/0 yenerek 2. turnuvada da şampiyon oldu

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