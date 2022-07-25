Beach Tennis Tour Bedi’s Beach Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 Beach Tennis Tour, Bedi’s Beach Cup plaj tenis turnuvasında dört kategoride toplam 78 sporcu mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeach Cup turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeach Cup plaj tenis turnuvası 23-24 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s plajında ilk kez gerçekleştirildi. 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeach Cup plaj tenis turnuvası +13 çift kadınlar 6, +13 çift erkekler 12, karışık çiftler 13, yeni başlayanlar 8 takım olmak üzere dört kategoride toplam 78 sporcu mücadele etti.

SPONSORLARIN DESTEĞİ ARTIYOR

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeachCup’aGazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona ciddi katkı koydu. Bedi’sBeachCup’a, Bedi’sBeach, Gazimağusa Belediyesi, Çelikkaya Motors, Barış Bobinaj, TeknoworldÖzcenk, Özkaramanİnvestment, ErsalLtd, Astan Muhasebe, AddressEstate, H.Nurçin LTD Trd.,DıetLine, PhysıoLab., Raşit Cafer Taxi sponsor olarak organizasyona katkı koyarak destek oldu.

Şampiyonlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeach Cup plaj tenis turnuvası Bedi’s plajında 2 gün boyunca 2 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen ve ilk gün 48, ikinci gün 20 toplamda 68 karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. + 13 Çift kadınlarda Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit, +13 çift erkeklerde MariosNicolaides-AndreasArtamıov, +13 karışık çiftler Özay Barutçu-Yarkın Kuluoğlu, yeni başlayanlarda ise Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu birinci oldu.

Ödüller

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTourBedi’sBeach Cup plaj tenis turnuvası final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa, hediye çekleri ve plaketleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü başkanı Cahit Kasaboğlu, As Başkan Arkın Köseoğlu, yönetim kurulu üyesi Avni Ersuner, Bedi’sBeach İşletmecisi Doğuş Mullacuma tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 BeachTennisTour, Bedi’sBeach Cup plaj tenis turnuvasında dereceye girenler şöyle oluştu.

+ 13 ÇİFT KADINLAR

1.Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit

2.Özay Barutçu-Şafak Güzoğlu

+ 13 ÇİFT ERKELER

1.Marios Nicolaides-AndreasArtamıov

2.İbrahim Ağun-Derin Samioğlu

+13 KARIŞIK ÇİFTLER

1.Özay Barutçu-Yarkın Kuloğlu

2.Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

YENİ BAŞLAYANLAR

1.Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu

2.Ali Küçüker-Yazan Almasri



