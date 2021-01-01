Barutçu adına fidan dikti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunda (KKTF)Hasan Gazioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, federasyon tesislerinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma etkinliğine Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu eski başkanı Saffet Barutçu da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan, Saffet Barutçu’nun ağaçlandırma etkinliğine katılması ile ilgili yapılan açıklamada “KKTF’de uzun yıllar başkanlık yapan ve ülkemiz tenisine inanılmaz emekler vererek bu sporu yücelten eski başkanlarımızdan Sayın Saffet Barutçu bizi yalnız bırakmayarak adını taşıyan fidanını tesislerimize dikti.” ifadeleri kullanıldı.

