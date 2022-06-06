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Azra Yalkıç Büyükler Kategorisinde şampiyon

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Tenis Akademisi’nde gerçekleşen büyükler hafta sonu turnuvasında Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Tenis takımı oyuncusu Azra Yalkıç şampiyon oldu

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Azra Yalkıç Büyükler Kategorisinde şampiyon
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 02-05 Haziran tarihlerinde Sakarya’da gerçekleşen Tenis Akademisi’nde Büyükler Hafta Sonu Turnuvası yapıldı. GAÜ Tenis takımı oyuncusu Azra Yalkıç tüm maçlarını set kaybetmeden alıp grubundan birinci çıkarak finaldeki rakibini de mağlup ederek şampiyon oldu.
GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şampiyonluğu için Azra’yı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımıza ve herkese teşekkür ediyoruz” denildi.
 
 
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