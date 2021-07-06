Azra Ekrem, İngiltere’de göze girdi

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk masa tenisçi Azra Ekrem,geçtiğimiz Pazar günü Londra’da yapılan “Mark Bates National Tournament’te” başarılı maçlar çıkardı.

Azra turnuva sonunda 25.sırada yer aldı.İngiltere genelinde 13 yaş altında ilk 45 sporcunun davet edildiği turnuvada Azra Ekrem ilerisi için ümit verdi.

KKTC Masa Tenisi Milli Takımı eski sporcularından Tümay Erol Ekrem’in kızı olan Azra Ekrem için,annesi şu açıklamayı yaptı:

“Azra,13 yaş altında İngiltere genelinde ilk 45 içinde yer alıyor.Geçtiğimiz Pazar günü 25.oldu.Daha iyi derece almak için daha çok çalışacağız.Hedefimiz yavaş yavaş ama emin adımlarla yukarılara tırmanmaktır.”



