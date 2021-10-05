Asım, Güney’de ikinci

Ülkemizin gelecek vaat eden başarılı oyuncularından Asım Aras Astan, Güney Kıbrıs'ta katıldığı 10 yaş Turnuvasında final oynadı.

Güney Kıbrıs’ta MaxTennis School Academy de düzenlenen 10 yaş Tenis Turnuvasında, 5 maçını kazanarak adını finale yazdıran Asım Aras Astan, turnuvayı 2. olarak tamamladı.

