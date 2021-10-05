Asım, Güney’de ikinci

Ülkemizin gelecek vaat eden başarılı oyuncularından Asım Aras Astan, Güney Kıbrıs'ta katıldığı 10 yaş Turnuvasında final oynadı.
Güney Kıbrıs’ta MaxTennis School Academy de düzenlenen 10 yaş Tenis Turnuvasında, 5 maçını kazanarak adını finale yazdıran Asım Aras Astan, turnuvayı 2. olarak tamamladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.