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Asım Aras Astan Yunanistan’da finalde…

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Asım Aras Astan Yunanistan’da finalde…
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Ülkemizin ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün başarılı sporcusu Asım Aras Astan, bir numaralı seri başı olarak katıldığı Greece Bowl by Ten-Pro Global Junior Tour 2024 turnuvasında, 2012 doğumlular arasında finale kaldı. Ten Pro Genel sıralamasında 1 numara olan sporcumuz Asım Aras Astan’a bugün oynayacağı final maçında başarılar dileriz.
 
 
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