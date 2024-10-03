Asım Aras Astan Yunanistan’da finalde…

Ülkemizin ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün başarılı sporcusu Asım Aras Astan, bir numaralı seri başı olarak katıldığı Greece Bowl by Ten-Pro Global Junior Tour 2024 turnuvasında, 2012 doğumlular arasında finale kaldı. Ten Pro Genel sıralamasında 1 numara olan sporcumuz Asım Aras Astan’a bugün oynayacağı final maçında başarılar dileriz.



