Asım Aras Astan Dünya'nın 1 numarası

Asım Aras Astan Ten-Pro (Tennis Professional) Global Junior Tournament’de U12 ve U13 kategorilerinde Dünya 1 numarası oldu

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu, Asım Aras Astan uluslararası sıralamada 2 kategoride birden 1 numaraya yükseldi.

Asım Aras Astan Ten-Pro (Tennis Professional) Global Junior Tournament’de U12 ve U13 kategorilerinde Dünya 1 numarası oldu. Birçok ülkeden oyuncuların arasından kazandığı puanlarla Tennis Professional Tournament (Ten-Pro) ranking sisteminde adını 1 numaraya yazdıran ülkemizin başarılı Tenisçisi Asım Aras Astan yıl sonuna kadar sıralamasını koruması halinde Rafa Nadal Akademiden özel davet ile akademiye ücretsiz gitmeye hak kazanacak. Antrenmanlarını Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde Başantrenör Mustafa Ülker ve ekibi ile gerçekleştiren Asım Aras Astan sıralamasını koruması için Ten-Pro turnuvalarını kovalamaya devam etmesi gerekiyor. Ülkemizde genç ve yetenekli sporcularımızın desteklenmesi ile Dünyaya adımızı duyurabilmemizin mümkün olduğunu gösteren bir tablo var şu anda karşımızda. Avrupa, Afrika, Avusturalya, Orta Doğu ve ABD’de düzenlenen bu turnuvalarda tüm bu sporcular ve ülkeler arasından bir kıbrıslı Türk sıralamanın 1 numarasına yükseliyor. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astanı, Antrenörü Mustafa Ülker ve ekibini, bu başarı yolunda büyük emek harcayan ailesini tebrik ederim.

TEN-PRO (TENNİS PROFESSİONAL) TENİS TURNUVASI NEDİR?

TEN-PRO her yıl genç tenis yetenekleri için uluslararası TEN-PRO Global Junior Tour'u düzenler. Bu uluslararası turun hedef kitlesi U10, U11, U12, U13, U14, U15 ve U16 kategorilerindeki hırslı, dünya standartlarında, oldukça yetenekli tenisçilerdir.

Tur, her yıl Avrupa, Afrika, Avustralya, Orta Doğu ve ABD'de düzenlenen uluslararası tenis turnuvasından oluşmaktadır. TEN-PRO turnuvalarını dünyanın en iyi tenis akademilerinde düzenlemektedir, bunların arasında: Rafa Nadal Akademisi, Mouratoglou Tenis Akademisi, IMG ve Boris Becker Tenis Akademisi bulunmaktadır. Tüm turnuvalarda UTR puanları (Universal Tennis Rating)Evrensel Tenis Derecesi kazanılır.

