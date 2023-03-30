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Aryna Sabalenka, Miami Açık'a veda etti

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Tek kadınlarda dünya 2 numarası Belaruslu tenisçi ArynaSabalenka, Miami Açık'ın çeyrek finalinde elendi

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Aryna Sabalenka, Miami Açık'a veda etti
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ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grandslami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.
Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.
Rumen tenisçi, yarı finalde PetraKvitova-EkaterinaAlexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
 
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