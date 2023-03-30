Aryna Sabalenka, Miami Açık'a veda etti

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvasının çeyrek finalinde, sezonun ilk grandslami Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı.
Cirstea, 1 saat 25 dakika süren mücadelede turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.
Rumen tenisçi, yarı finalde PetraKvitova-EkaterinaAlexandrova eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
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