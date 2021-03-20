Arıklı'dan Tenis Federasyonuna destek sözü

Hasan Gazioğlu, yeni hükümette sporun bağlı olduğu bakan konumunda olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'dan destek sözüalırken, Arıklı'ya tenis raketi hediye etti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, yeni hükümette sporun bağlı olduğu bakan konumunda olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Hasan Gazioğlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “İçinden geçtiğimiz zor dönemde yaşanılan sıkıntıları ve çözüm önerilerini bakana ilettim. Sıkıntılar konusunda destek vereceği konusunda söz veren bakanımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Hasan Gazioğlu, ziyaret sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya tenis raketi ve federasyonun flamasını takdim etti.

