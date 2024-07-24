Aren’li Türkiye Avrupa 3.sü

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen B16 pean Summer Cups 2024 ‘de Aren Baybars’lı Türk milli takımı , yarı finalde Portekiz’e 2-1 yenildi. Turnuvanın 3. lük maçında Hollanda’yı 3-0 yenen milli Takımı Avrupa 3. sü olarak turnuvayı tamamladı.
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