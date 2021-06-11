Aren’in hedefi Türkiye Milli Takımı

Aren Baybars,Türkiye Tenis Milli Takım seçmelerinde 2. tur maçında turnuvanın 2 numaralı seri başı Mustafa Kaan Köse’yi 7-5 7-5 lik setlerle, 2 sette mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı. Aren bu maç sonrasında milli takıma girmek için en zorlu virajı geçmiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF)başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı açıklama ile Aren Baybars’ı, antrenörleri Çağlar Izkan ve Onur Binay'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

