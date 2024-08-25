Aren’den Makedonya'da çifte şampiyonluk

Makedonya 'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J30 turnuvasına katılan Aren Baybars, hem tek erkekler kategorisinde hem de çiftler kategorisinde şampiyon oldu

Ülkemizin başarılı genç tenisçilerinden Aren Baybars, Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J30 turnuvasında gösterdiği üstün performansla hem tekler hem de çiftler kategorisinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aren, tekler kategorisinde Amerikalı rakibi Teodor Davidov karşısında oynadığı final maçında 7-5, 7-6'lık skorlarla galip gelerek şampiyon oldu. Çift erkekler kategorisinde ise partneri Samim Filiz ile birlikte, rakipleri Rodion Chetverikov ve Teodor Davidov'a karşı 6-1, 6-4 gibi net bir skorla üstünlük sağlayarak şampiyonluğu kazandılar.

KKTC Tenisinin en iyi performanslarından birisini sergileyen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars bizi gururlandırmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Aren'in bir sonraki durağı İtalya 'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası olacak.



