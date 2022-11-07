Aren ve Tuğra şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz gün (5 Kasım Cumartesi) federasyon salonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası düzenledi. Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlarken, dereceye girenler de belli oldu.

Kızlarda Gençlik Gücü sporcusu Aren Bıyıklı, erkeklerde ise Bekiroğulları MTAYD sporcusu Tuğra Soyer şampiyon olarak turnuvayı tamamladı.

Sıralama ise şu şekilde oluştu;

U15 Kızlar

1. Aren Bıyıklı (Gençlik Gücü)

2. Özüm Özel (GAÜ)

3. Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

4. Liva Çevik (GAÜ)

U15 Erkekler

1. Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAYD)

2. Ali İleri (Arucad Anka Spor Derneği)

3. Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)

4. Kuzey Alev (GAÜ)



