Aren üçte üç yaptı

Ülkemizin genç ve başarılı teniscisi Aren Baybars Avrupa'daki başarılarını sürdürüyor.

Belçika’nın Hasselt kentinde düzenlenen 14 yaş Tennis Europe kategori 1 turnuvasında partneri Anton Kartsev ile şampiyonluğa ulaşan Aren Baybayrs, kategori 1 gibi üst seviye bir turnuvada ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Aren, turnuvada tekler kategorisinde ilk tur Ukraynalı rakibi Vladamir Revenko’yu 7-6, 6-2’lik skorla geçip turnuvanın 7 numaralı seri başı İspanyol rakibi Valentin Gonzalez’e 6-1, 6-1 kaybederek elendi.

Çiftler kategorisine Aren, Rus partneri Anton Kartsev ile ilk turda Thomas Lefrank - Joachim Walker'i 6-1/6-3, çeyrek finalde Pim Degraff/Roberto Perez’i 7-5 6-3, yarı finalde Mikael Avanesyan/Andreas Messis’i 7-5/3-6/10-7 ve finalde Marat Salbiev/Savva Rybkin’i 1-6/7-6/10-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Aren Baybars Almanya'da düzenlenecek olan Tennis Europe 14 yaş kategori 2 Judeng Cup’ı oynayıp 4 haftalık turunu tamamlayacak.