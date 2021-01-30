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Aren'den Türkiye’de çifte şampiyonluk

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Aren'den Türkiye’de çifte şampiyonluk
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Tenis kariyeri için antrenörü Çağlar Izkan ile Ankara'ya yerleşen ülkemizin başarılı altyapı teniscilerindenAren Baybars, pandemi donemi olmasına rağmen antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.
Top Spin Tenis Akademide düzenlenen 14 Yaş Kış Kupasında teklerde K. I. Koşaneri 6 – 1, 6 – 0 gibi rahat bir skorla geçen Aren Baybars şampiyon oldu. Aren ayni zamanda ayni turnuvanın çiftler kategorisinde de partneri S. Filiz'le şampiyonluğun sahibi olmayı başardı.
 
 
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