Aren Baybars Makedonya 'da çift erkekler 2ncisi

Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J60 turnuvasına katılan Kıbrıslı Türk tenisçi Aren Baybars kürsüde yer alarak ülkemizi gururlandırdı

Makedonya 'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu J60 turnuvasına katılan Aren Baybars, tekler kategorisinde Romen rakibi Luca Stefan Prunescu Nita'ya çeyrek finalde 3 sette kaybettiği maç sonrası, çift erkeklerde final oynama başarısı gösterdi. Partneri Doruk Çalıkoğlu ile Romen rakipleri Calin Apostol ROU Theodor Matei Ene çifti ile çekişmeli geçen final maçını 6-2, 4-6 , 13-11 gibi skorla kaybederek 2nci oldular.

16 yaş kategorisinde KKTC Tenis tarihinin en iyi performanslarından birisini sergileyen Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars bizi gururlandırmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Aren pazartesi günü, Makedonya'da J30 turnuvasında turnuva serisine devam edecek.

