Aren Baybars 'dan ITF J60 Turnuvasına güzel başlangıç

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı Aren Baybars, tekler kategorisi ilk tur karşılaşmasında İtalyan rakibi Carmelo Gasparo Morticella 'yı 6-4 , 6-2 yenerek 2. tura yükseldi.
Aren , aynı zamanda dün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi 1. tur karşılaşmasında Bulgar rakipleri Stanislav Kosev - Luka Ceramilac çiftine karşı mücadele etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.