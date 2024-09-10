Aren Baybars 'dan ITF J60 Turnuvasına güzel başlangıç

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı Aren Baybars, tekler kategorisi ilk tur karşılaşmasında İtalyan rakibi Carmelo Gasparo Morticella 'yı 6-4 , 6-2 yenerek 2. tura yükseldi.

Aren , aynı zamanda dün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi 1. tur karşılaşmasında Bulgar rakipleri Stanislav Kosev - Luka Ceramilac çiftine karşı mücadele etti.

