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Aren Baybars 'dan ITF J60 Turnuvasına güzel başlangıç

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Aren Baybars 'dan ITF J60 Turnuvasına güzel başlangıç
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Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı Aren Baybars, tekler kategorisi ilk tur karşılaşmasında İtalyan rakibi Carmelo Gasparo Morticella 'yı 6-4 , 6-2 yenerek 2. tura yükseldi.
Aren , aynı zamanda dün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi 1. tur karşılaşmasında Bulgar rakipleri Stanislav Kosev - Luka Ceramilac çiftine karşı mücadele etti.
 
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