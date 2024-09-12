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Aren Baybars çeyrek finalde

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Aren Baybars çeyrek finalde
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Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J60 turnuvasına katılan, turnuvanın 3 numaralı seri başı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, tekler kategorisi ikinci tur karşılaşmasında Bulgar rakibi Samuil Peshev 'i 6-3 , 6-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Aren, aynı zamanda dün, Sırp partneri Luka Ceramilac ile bir numaralı seri başı oldukları çift erkekler kategorisi çeyrek final karşılaşmasında Bulgar ve İngiliz çift Aleksandar Mitev - Dylan Davies çiftine karşı mücadele etti.
 
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