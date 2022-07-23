Aren Baybars Belçika'da da şampiyon

Ülkemiz tenisçilerinden Aren Baybars Belçika'da MOL Tennis En Padel Club’da düzenlenen 14 yaş Tennis Europe turnuvasında Şampiyon oldu.

Turnuva finalinde Alman Ilian Mechbal ile karşılaşan Gazimagusa Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, rakibini 6-1 6-2 gibi net skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.