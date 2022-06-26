Aren, Avrupa Yaz Kupası’nda

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars’ın da Türkiye milli takımında yer aldığı 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri başladı.
Cengiz Tan ve Onur Artkıy’ın antrenörlüğünü yaptığı Samim Filiz, Aren Baybars ve Ramazan Kaan Oktay’dan oluşan Türkiye 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da organizasyona katılıyor.
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