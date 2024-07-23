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Andy Murray kortlara veda ediyor

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İskoç tenisçi Andy Murray, olimpiyatların ardından tenis kariyerini noktalayacağını açıkladı

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Andy Murray kortlara veda ediyor
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Son kez Paris'te korta çıkacak. Ardından kariyerini noktalayacak. Andy Murray'den hayranlarını üzecek haber geldi.
Andy Murray, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Murray, "Son tenis turnuvam için Paris'e geldim. Büyük Britanya için yarışmak kariyerimin en unutulmaz anlarıydı ve bunu son kez yapabildiğim için çok gururluyum!" ifadelerini kullandı.
37 yaşındaki raket, olimpiyatlara 5'inci kez katılmaya hazırlanıyor. Andy Murray'nin kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. İlk altın, Londra 2012'de Roger Federer'e karşı 3-0 kazandığı mücadeleden geldi. İkincisini ise, Rio 2016'da boynuna taktı.
Murray, Arjantinli Juan Martin del Potro'yu yenerek iki olimpiyat tekler şampiyonluğu kazanan ilk erkek tenisçi ünvanına erişti. Kariyerinde 3 grand slam zaferi bulunan Murray; iki kez Wimbledon'da, bir kez de Amerika Açık'ta şampiyonluk sevinci yaşadı.
 
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