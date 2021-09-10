Amerika Açık'ta sürpriz final

Amerika Açık'ta kadınlarda finalistler belli oldu. 18 yaşındaki Britanyalı Emma Raducanu, elemelerden gelerek finale yükselen ilk isim olarak tarihe geçti. Raducanu'nun rakibi ise 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez oldu

Sezonun son Grand Slam Turnuvası Amerika Açık'ta, sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. New York'ta gerçekleştirilen turnuvanın, kadınlar yarı final mücadelelerinde ilginç sonuçlara imza atıldı.

Günün ilk maçında 19 yaşındaki Kanadalı LeylahFernandez, dünya 2 numarası ArnyaSabalenka'yla karşılaştı. İlk seti tie break sonunda 7-6 kazanan Fernandez, 1-0 öne geçti.

BelarusluSabalenka, ikinci seti 6-4 kazanarak eşitliği sağladı. Nefes kesen son seti 6-4 kazanan LeylahFernandez adını finale yazdırdı.

2 saat 21 dakika süren mücadeleyi kazanan 19 yaşındaki Kanadalı, 2004 yılından beri bir grandslamde finale yükselen en genç raket oldu.

Genç Fernandez'in başarısı, yalnızca 3 saat sonra Britanyalı EmmaRaducanu tarafından geçildi. 18 yaşındaki Raducanu, dünya 17 numarası Yunan Maria Sakkari ile yarı final mücadelesi verdi.

Rakibini 6-1 ve 6-4'lük iki setle geçen dünya 150 numarası, Grand Slam tarihinin elemelerden gelerek finale yükselen ilk ismi oldu.

2021 Amerika Açık finali, 1999'da 17 yaşındaki Serena Williams ile 18 yaşındaki Martina Hingis'i karşı karşıya getiren finalin ardından yeniden iki genç yıldızın mücadelesine sahne olacak.



