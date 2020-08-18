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ABD Açık'ta Simone Halep de yok

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Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu

ABD Açık'ta Simone Halep de yok
28 yaşındaki Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman kararlarımın merkezine sağlığımı koyacağımı söyledim. Bu nedenle Avrupa'da kalmayı ve antrenmanlara burada devam etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güvenli bir organizasyon düzenlemek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Simona Halep, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.
Kadınlar 1 numarası AshleighBarty ile ilk 10'da yer alan ElinaSvitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens ve BelindaBencic, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.
Sezonun dördüncü grandslam turnuvası ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.
 
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