banner875
banner885
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
29 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
 
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
13 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
18 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
24 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
36 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
12 0
banner878

2023 Tenis Ligi başlıyor

banner476

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen altı kulübün katılacağı toplam 73 yerli ve yabancı sporcunun mücadele edeceği iki devreli 2023 Tenis Ligi bugün başlıyor

banner825
2023 Tenis Ligi başlıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Tenis Ligi ilk devresi 28 Ocak Cumartesi günü saat 10:00 da oynanacak maçlarla başlıyor. 6 kulübün katılacağı toplam 73 yerli ve yabancı sporcunun mücadele edeceği iki devreli ligde normal sezon, takımlar 3 erli 2 grup (A-B) olarak iki devreli deplasmanlı grup maçlarını tamamlayacak.
Normal sezon, Takımlar puanlarına göre A ve B olmak üzere iki gruba ayrılacak ve iki devreli deplasmanlı maçlar oynanacak.  Normal sezon ardından A1-B2 ve B1-A2’nin eşleşeceği ve grup birincilerinin ev sahipliğinde tek maç üzerinden yarı final maçları oynayacak.  Final maçı ise federasyon tarafından belirlenecek tesiste tek maç üzerinden oynanacaktır.
KKTF 2023 Tenis Ligi müsabakaların şekli; 2 tek erkekler, 1 çift erkekler, 2 tek kadınlar, 1 çift kadınlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak. Her takım kadın veya erkek fark etmeksizin herhangi bir maçta bir 16 yaş altı oyuncu bulunmaktadır.
KKTF 2023 TENİS Ligi’ne katılan Kulüpler ve gruplar;
A GRUBU
1-      DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
2-      GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 
3-      PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 
B GRUBU
1-      GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 
2-      GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3-      LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
 
KKTF 2023tenis Ligi 1. hafta maçları 28 Ocak 2023 Cumartesi saat 10:00 da başlayacak. Gruplardaki maçlar şöyle;
A GRUBU
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -       PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      
B GRUBU
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.