2023 Tenis Ligi başlıyor

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen altı kulübün katılacağı toplam 73 yerli ve yabancı sporcunun mücadele edeceği iki devreli 2023 Tenis Ligi bugün başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Tenis Ligi ilk devresi 28 Ocak Cumartesi günü saat 10:00 da oynanacak maçlarla başlıyor. 6 kulübün katılacağı toplam 73 yerli ve yabancı sporcunun mücadele edeceği iki devreli ligde normal sezon, takımlar 3 erli 2 grup (A-B) olarak iki devreli deplasmanlı grup maçlarını tamamlayacak.

Normal sezon, Takımlar puanlarına göre A ve B olmak üzere iki gruba ayrılacak ve iki devreli deplasmanlı maçlar oynanacak. Normal sezon ardından A1-B2 ve B1-A2’nin eşleşeceği ve grup birincilerinin ev sahipliğinde tek maç üzerinden yarı final maçları oynayacak. Final maçı ise federasyon tarafından belirlenecek tesiste tek maç üzerinden oynanacaktır.

KKTF 2023 Tenis Ligi müsabakaların şekli; 2 tek erkekler, 1 çift erkekler, 2 tek kadınlar, 1 çift kadınlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak. Her takım kadın veya erkek fark etmeksizin herhangi bir maçta bir 16 yaş altı oyuncu bulunmaktadır.

KKTF 2023 TENİS Ligi’ne katılan Kulüpler ve gruplar;

A GRUBU

1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ



B GRUBU

1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ



KKTF 2023tenis Ligi 1. hafta maçları 28 Ocak 2023 Cumartesi saat 10:00 da başlayacak. Gruplardaki maçlar şöyle;

A GRUBU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

B GRUBU

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

