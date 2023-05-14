2023 Şampiyon Melekler Sezonu Yarı Final maçları oynandı

KKTF tarafından düzenlenen 2023şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Yarı Final maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Yarı Final maçları A grubu 1.si Doğu Akdeniz Üniversitesi ile B grubu 2.si Girne Amerikan Üniversitesi, B grubu 1.si Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile A grubu 2.si Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanan karşılaşmalar sonucu Final belirlendi.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Yarı Final mücadelelerinde DAÜ kortlarında oynanan DAÜ-GAÜ karşılaşmasını ev sahibi takım DAÜ 5-2’lik skorla kazanarak adını finale yazdırırken, GMBTK kortlarında oynanan GMBTK-GBTK maçını ev sahibi takım GMBTK 5-2 kazanarak finale kalmayı başardı.
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU YARI FİNAL SONUÇLARI:
Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 - 2 Girne Amerikan Üniversitesi
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5 - 2 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU FİNAL
20 Mayıs 2023 (Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortları)
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
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