Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 yılı Tenis Liginin adı yeniden NicosiaMotors oldu.

Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada,22 Ocak 2022 tarihinde başlayacak NicosiaMotors Tenis Ligi’ne katılacak kulüplerin son olarak 13 Ocak 2022 tarihinde takım listelerini göndermelerinin ardından 15 Ocak 2022 tarihinde KKTF tesislerinde kura çekimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Federasyon’dan verilen bilgiye göre Tenis Ligi’nin normal sezon, tek grup ve tek devreli maçlarla oynanacağı belirtilirken, tek devreli maçlarda kura ile ev sahibi takım belli olacağı kaydedildi.

Ayrıca normal sezon 1ncisi ile 4ncüsü, 2ncisi ile 3ncüsü 1. ve 2. ev sahipliğinde tek maç olarak yarı final maçları oynayacağı, final maçının ise federasyon tesislerinde tek maç üzerinden oynanacağı açıklandı.

2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi müsabakaları;

2 tek erkekler,

1 çift erkekler,

2 tek kadınlar,

1 çift kadınlar,

1 karışık çiftler maçları şeklinde oynanacak.

