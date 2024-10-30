16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Liginde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi zevkli ve çekişmeli grup maçları ile KKTF kortlarında devam ediyor.

KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024 de oynanan grup karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

Gönyeli Tenis Kulübü 7 - 0 Pakan Spor Kulübü Derneği

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6 – 1 Girne Belediyesi Tenis Kulübü



