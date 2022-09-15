16 Yaş Kategorisinde şampiyon Toprak Berkol

Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen The Coffee Hane Cup 16 Yaş Erkekler Kategorisinde de oynanan final maçı sonrasında Toprak Berkol şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile TheCoffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında devam ediyor. 12 Yaş Erkekler Kategorisinde şampiyonun belli olmasından sonra 16 Yaş Erkekler Kategorisinde de oynanan final maçı sonrasında Toprak Berkol şampiyon oldu.

Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



14 YAŞ ERKEKLER ROUND1

Asım Aras Astan – Kıvanç Öztuğ 6-1 6-0

Abdullah Oğuz El Erian – Hasan Aras Duman 4-6 6-0 4-6

Recep Yalovalı – NoaDuchateau 4-6 3-6

ArtemRomanchuk – Özgür Okkan 6-2 6-2

Devin Bedevi – Ada Kin 5-7 4-6

16 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Toprak Berkol – Batur Evre 6-4 6-2

14 YAŞ KIZLAR ROUND1

IvanaSılıch – Almira Akşahin Wo

Hayat Çakmak – Servet Tel 6-0 6-3

Meyra Eser – Arya Sarıbaş 0-6 1-6

Vera Gazi – Nehir Gürses 3-6 6-2 6-1

Girne Umut Yerebakan – Dinara Yorgancı Wo

EnraÇakartaş – Sevinç Oğan 4-6 4-6

13+ ERKEKLER ROUND 1

AaronFlamson – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6-7 2-6

Orçun Kasap – DjamalMokhamedAkhmed 1-6 0-6

Can Alp Kırcan – Aras Çelik 5-7 2-6

Özel Pakan – İzzet Kanaga 7-6 6-3

13+ ÇİFT ERKEKLER YARI FİNAL

Orçun Kasap / İzzet Kanaga – Aras Çelik / Batur Evre 2-6 5-7

Bora Erin / Toprak Berkol – DjamalMokhamedAkhmed – Derviş Akay Çolak 7-5 6-3

YENİ BAŞLAYANLAR KARIŞIK ÇİFTLER YARI FİNAL

Merter Refikoğlu / Ayşe Dayı – Ali Tüzünkan / Bahar Mevlit 6-2 6-1

